Nuovi parcometri Il cambio entro giugno

La Saba sta provvedendo ad aggiornare i parcometri di tutta la città con la nuova modalità di inserimento della targa del veicolo. Il processo di aggiornamento ha avuto avvio a corso Vittorio Emanuele con la fase sperimentale che consentirà la sosta gratuita per i primi 30 minuti. Una novità che poi conseguentemente sarà allargata, come già annunciato dall’amministrazione comunale, anche nelle zone di corso Trento e Trieste nonché piazza Santa Maria Intervineas dove a breve saranno ultimati i parcheggi blu previsti. Soluzione adottata dall’Arengo, di comune accordo con la società romana, e iniziata di fatto martedì in quella via per cercare di venire incontro alle difficoltà accusate da residenti e attività commerciali della zona. Nelle prime giornate non tutti i parcometri però stanno prevedendo la possibilità di inserire la targa, a causa delle oggettive difficoltà tecniche legate all’estensione su tutte le colonnine presenti nei vari quartieri. Oltre alla possibilità di inserire le consuete monete resterà sempre attiva l’opzione di pagamento attraverso bancomat e carte di credito. Intanto la possibilità di ricevere il ticket gratuiti per la prima mezz’ora di sosta in corso Vittorio Emanuele è già attiva. Chiaramente chi dovrà sostare per un lasso di tempo superiore dovrà effettuare il pagamento della differenza al netto della prima mezz’ora gratuita. In pratica con 50 centesimi sarà possibile sostare un’ora e via dicendo. Per adeguare invece il sistema dei parcometri presenti in tutta la città con l’inserimento della targa del veicolo bisognerà ancora attendere alcune settimane. Si stima che l’intero aggiornamento delle nuove modalità si sosta potrebbe essere ultimare per il mese di giugno.