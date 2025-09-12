Il bluff Città 30
Sergio Gioli
Il bluff Città 30
Ascoli

Cronaca"Nuovi percorsi ciclabili per la città"
12 set 2025
MATTEO PORFIRI
Cronaca
"Nuovi percorsi ciclabili per la città"

La mobilità sostenibile è il tema al centro dell’atto approvato dalla giunta comunale, che ha dato il via libera per la partecipazione al bando del Ministero dei Trasporti dedicato al finanziamento delle ciclovie urbane intermodali. L’amministrazione comunale, in collaborazione con la Fiab, ha proposto la ‘Ciclovia Urbana Intermodale - Stazioni e Servizi’, cioè il completamento del percorso ciclabile realizzato nell’ambito del progetto ‘MobilitAP’. L’obiettivo è sviluppare nuovi percorsi ciclabili da piazza Immacolata fino alla stazione ferroviaria di San Filippo, al fine di collegarla alla stazione ferroviaria centrale, dove è presente anche l’autostazione dei bus. "Questo progetto – ha detto il sindaco Marco Fioravanti – è un tassello fondamentale nella nostra visione di città sostenibile e a misura di cittadino. Non si tratta solo di un’infrastruttura, ma di uno strumento concreto per cambiare le abitudini di mobilità dei nostri concittadini, collegando in modo sicuro e diretto i principali nodi di trasporto pubblico". Con questo intervento si vuole incentivare la mobilità sostenibile e il "Bike to School" in sicurezza, anche in considerazione del fatto che la stazione ferroviaria di San Filippo si trova in una posizione baricentrica rispetto ai principali istituti superiori della città. "Il progetto ‘MobilitAP’ – ha aggiunto l’assessore ai lavori pubblici, Marco Cardinelli – mira a creare una rete ciclabile che mette al centro l’intermodalità. Collegare Piazza Immacolata alle stazioni ferroviarie significa offrire a studenti e pendolari un’alternativa concreta e sostenibile all’uso dell’auto".

m.p.

© Riproduzione riservata

