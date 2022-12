Nuovi posti auto per i residenti

Dopo aver raggiunto l’accordo con la Saba per una nuova convenzione, il Comune ha trovato l’intesa anche con il Demanio per la cessione di un’area all’interno dell’ex distretto che nel 2023 vedrà realizzati 80 posti auto riservati ai residenti. Nel nuovo anno si cercherà la svolta anche dal punto di vista commerciale con il progetto fidelity ‘Compriamo in Ascoli’ e la nascita del nuovo centro commerciale naturale. "Ci sono oltre 200 adesioni, l’iniziativa sta procedendo bene. Con Wap abbiamo creato questa fidelity card. Il cashback accumulato consentirà agli utenti di effettuare acquisti nei negozi aderenti". Una nuova area commerciale sorgerà in via Piceno Aprutina nell’area ex Moscatelli. Si procederà alla realizzazione di un edificio di circa 2mila metri quadri.