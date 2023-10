’Nuovi spazi musicali’ al Neroni. In scena il trio ’Accroche Note’

Altro appuntamento con il festival ‘Nuovi spazi musicali’ ideato e diretto dalla compositrice Ada Gentile. Stasera, alle 20.30, all’auditorium ‘Neroni’ è in programma il quarto concerto della programmazione di questa 44esima edizione del festival, che da dieci anni, dopo 34 a Roma, si svolge ad Ascoli. Domani sera di scena sarà il trio francese ‘Accroche Note’ formato dal pianista Wilhelm Latchoumia, dal clarinettista Armand Angster e dal soprano Francoise Kubler. Verranno eseguite opere di Dusapin, Aperghis, Debussy e, in prima assoluta, due opere commissionate per l’occasione ai compositori Claudio Ambrosini e Marcello Panni. L’opera di quest’ultimo, dal titolo ‘Teatrino per Chaty’, è dedicata al mezzosoprano Chaty Berberian, moglie di Luciano Berio.