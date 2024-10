Nuovi spazi musicali al via

La Sala De Carolis ha ospitato la presentazione della 45esima edizione di ‘Nuovi Spazi Musicali’: la kermesse di musica contemporanea ideata e diretta dal Maestro Ada Gentile che prenderà il via venerdì 4 ottobre all’Auditorium ‘Neroni’. Erano presenti il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore alla pubblica istruzione Donatella Ferretti, il direttore di Ascoli Musei, professor Stefano Papetti, il Maestro Ada Gentile, la direttrice dell’Istituto Musicale Gaspare Spontini, professoressa Maria Puca e gli organizzatori. L’edizione di quest’anno si articolerà in cinque concerti, tre dedicati alle operine tascabili dove si vuol far rivivere il genere dell’opera buffa tanto caro al grande compositore marchigiano Gioacchino Rossini.

Ad inaugurare il festival, venerdì 4 ottobre, saranno due operine emblematiche di questo rinato interesse per l’opera comica, composte da Marcello Panni, e dalla giovanissima Martina Cavazzi Preta, autori non solo della musica ma anche del libretto delle proprie operine. Quella del primo è intitolata Lo stratagemma dell’avvocato manigoldi, quella della seconda Obbedienza artificiale. Il 18 ottobre sarà poi la volta di Il sogno… un poco stravagante di Roberta Silvestrini su testo di Jean Bodel e di Li cunti di Jufà di Albino Taggeo su libretto di Maria Cascione. La terza e ultima serata dedicata alle operine tascabili sarà quella del 25 ottobre, quando saranno rappresentate Gelsomino dolcissimo o l’amore negato di Mauro Porro e Diari di Adamo ed Eva di Danilo Comitini. Tutti i concerti saranno ad ingresso libero e verranno registrati da Radio Cemat.

"Un momento ormai divenuto tra i più importanti della città – ha sottolineato il Sindaco Fioravanti – Siamo orgogliosi di dare il nostro sostegno a questa manifestazione. Ci aspettano cinque serate da non perdere, eventi che porteranno lustro all’offerta artistico-culturale cittadina che consolidano il rapporto tra il Comune e il Festival". Soddisfatta si è detta anche l’assessore Donatella Ferretti, che ha commentato: "La continuità nel tempo di questo Festival – ha ammesso – è sintomo di lavoro, dedizione, passione ma anche riscontro del pubblico. Va dato merito alle capacità di Ada, le sue doti conosciute in tutto il mondo, stabilisce collaborazioni e relazioni sul territorio e ha reso questo Festival, da Roma ad Ascoli, solido e amato". Lo stesso Maestro Ada Gentile ha infine sottolineato: "Sono veramente orgogliosa di poter festeggiare quest’anno il 45esimo compleanno del mio Festival. Un traguardo importante iniziato a Roma e poi proseguito, dal 2013, ad Ascoli Piceno dove ha subito riscosso un successo clamoroso. Vi aspettiamo all’Auditorium".

Valerio Rosa