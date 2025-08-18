Nuovi varchi in centro: "Ora sperimentiamo"

Alleggerire il traffico in centro storico. Questo l’obiettivo che l’amministrazione comunale intende raggiungere attraverso l’installazione di tre nuove Ztl in altrettante zone della città. Proprio nei giorni scorsi, infatti, sono stati installati i varchi in via della Fortezza all’incrocio con via Angelini, in corso di Sotto a ridosso di piazza di Cecco a Porta Romana, e in via Tamburini, ovvero a pochi passi da piazza Ventidio Basso. Le zone a traffico limitato, in realtà, entreranno in funzione a metà settembre e questo primo mese servirà agli automobilisti ad abituarsi a tali modifiche. Di conseguenza, non dovrebbero essere emesse sanzioni a chi non rispetterà gli orari di chiusura, anche se sono previsti comunque dei richiami da parte della polizia municipale. I varchi saranno attivi nella fascia serale e anche nei festivi, ovvero dalle 20.30 alle 7.30. In quel lasso di tempo, nelle tre zone interessate potranno transitare e sostare solo i residenti. "Questo primo mese rappresenterà una sorta di sperimentazione per i tre varchi ulteriormente previsti in centro – spiega l’assessore comunale Gianni Silvestri –. Ho letto, sui social, alcune polemiche da parte di qualche cittadino che sostiene che il nostro interesse è quello di chiudere il centro. Ma non è affatto così. Anzi, vogliamo garantire proprio al centro una miglior vivibilità alleggerendo la mole di traffico. Tra agosto e settembre, tra l’altro, non ci saranno nemmeno delle sanzioni, proprio perché desideriamo accompagnare gli ascolani verso questo cambiamento. Insomma, il nostro intento non è quello punitivo, bensì perseguiamo l’unico scopo di ridurre il traffico in queste vie per renderle più vivibili".

La nuova Ztl, entrando maggiormente nel dettaglio, includerà piazza Ventidio Basso, via Marucci, via Clementi, via delle Torri, piazza Sant’Agostino, corso Mazzini ovest (da via Dari a piazza di Cecco), via della Fortezza, via Massimi, piazza Bonfine, via Dari, via Orsini, via dei Templari, corso di Sotto e via Tullio Lazzari. Quindi un’area piuttosto estesa. Con tali novità, si agevoleranno anche i residenti del centro, che spesso si sono lamentati per la carenza di parcheggi, soprattutto nelle ore serali. In questa maniera, per loro, sarà sicuramente più semplice trovare posto. I varchi sono stati già sistemati e ci sarà un mesetto di tempo per abituarsi alle nuove regole.

Matteo Porfiri