Nuovi varchi in funzione. Ztl, ora si fa sul serio

Da sabato primo novembre entreranno ufficialmente in funzione i quattro nuovi varchi elettronici delle zone a traffico limitato a fascia ridotta, situati in Piazza Ventidio Basso, via della Fortezza, Corso di Sotto e via XX Settembre. Dopo una prima fase di sperimentazione, il sistema di controllo degli accessi sarà operativo a pieno regime, completando così un percorso avviato nei mesi scorsi dall’amministrazione comunale. "Con questa misura – spiega il sindaco Marco Fioravanti – intendiamo favorire i residenti e al tempo stesso rendere più scorrevole la viabilità del centro storico. I nuovi varchi, collocati in punti strategici, rappresentano una risposta concreta a problematiche che si trascinano da anni. Il primo cittadino, poi, spiega che l’obiettivo principale resti quello di conciliare vivibilità e mobilità urbana. Le nuove Ztl saranno attive tutti i giorni festivi con orario 0-24 e nei feriali dalle 20.30 alle 7.30 del mattino. Durante il periodo di pre-esercizio, utile per testare il funzionamento dei dispositivi e abituare gli automobilisti alle nuove regole, non sono state comminate sanzioni. Dal primo novembre, invece, chi accederà senza autorizzazione sarà soggetto a multa automatica, come previsto dal Codice della Strada. "Lo scopo della nuova regolamentazione – precisa l’assessore al traffico Gianni Silvestri – è costruire un sistema armonico in cui la mobilità privata si integri con i mezzi pubblici, in un’ottica di sostenibilità ambientale e riduzione del traffico nel cuore cittadino". L’assessore ricorda inoltre che il controllo elettronico consentirà un monitoraggio costante dei flussi veicolari, migliorando la sicurezza e l’ordine nella viabilità urbana. All’interno delle nuove zone a traffico limitato potranno circolare e sostare tutti i veicoli già autorizzati per le precedenti Ztl (ex Ztl 1, 2 e 3), oltre alle categorie speciali previste dal regolamento comunale e opportunamente indicate dalla segnaletica verticale. I residenti e gli operatori commerciali già in possesso dei permessi non dovranno presentare ulteriori richieste. L’introduzione dei nuovi varchi segna un passo decisivo verso una mobilità più sostenibile e controllata, coerente con le politiche ambientali e di riqualificazione urbana portate avanti dall’amministrazione. L’obiettivo è duplice: ridurre il traffico veicolare nel centro storico e, al contempo, favorire una maggiore vivibilità per cittadini, turisti e attività commerciali.

Matteo Porfiri