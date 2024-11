Nuovo allestimento per Natale. La pista di ghiaccio fa polemica: "Perché ingloba anche la fontana?"

Polemica incessante, social infuocati ma una sola domanda: perché una fontana di piazza Arringo è circondata da ghiaccio artificiale? Da quando la pista di pattinaggio è stata montata, pronta per questo inverno 2024-2025, in tanti hanno sollevato dei dubbi riguardo alla scelta di inglobare la fontana nella struttura. Sia per una questione estetica che per una motivazione più funzionale: non sarà pericolosa per chi si lancia sfrecciante sul ghiaccio? Non subirà danni durante le fasi più critiche di montaggio e smontaggio della pista? "Oscena. Mi chiedo – viene scritto sui social in una delle pagine dedicate alla vita cittadina – come si possa recintare una fontana per dare spazio ad una pista di ghiaccio. Gli ascolani dovrebbero essere avvezzi alla bellezza che respirano quotidianamente, dunque trovo singolare che poi si abituino agli orrori". Non manca chi evita di farne un dramma, "per qualsiasi cosa qui ci si lamenta", e chi invece la trova "bellissima e suggestiva".

Stando alle voci di corridoio, il motivo dietro a questo cambio nella scelta degli addobbi, sarebbe da rintracciare nella vicinanza al Duomo e dunque in una richiesta da parte dei religiosi. Don Luigi Nardi però, parroco del Duomo, ci tiene a puntualizzare: "Siamo ben lieti di vedere Ascoli piena di iniziative anche se varie volte abbiamo fatto notare che la musica durante alcune manifestazioni ha disturbato lo svolgimento di alcune celebrazioni. Nonostante il nostro appunto, lo spostamento della pista non deriva da una nostra richiesta, visto che spostare l’impianto di qualche metro non risolverebbe comunque il problema della musica".

A questo punto è il sindaco Fioravanti ad intervenire: "È stato diramato un avviso pubblico per la realizzazione del Villaggio di Natale, che prevedeva come di consueto l’allestimento della pista di pattinaggio sul ghiaccio. La proposta scelta, con tanto di arco luminoso ad abbracciare la pista, risulta innovativa rispetto al passato, anche grazie a una tipologia di illuminazione capace di valorizzare la pista, la fontana ’inglobata’ nel percorso sul ghiaccio e l’intera piazza. Dispiace che qualcuno si lamenti, ma si tratta di una minoranza rispetto ai tantissimi che, al contrario, pur senza ’urlare’ sui social, hanno già espresso il loro vivo apprezzamento per la nuova pista, che tra pochi giorni accoglierà ascolani e turisti che non vedono l’ora di divertirsi nella splendida cornice della nostra piazza Arringo".

Ottavia Firmani