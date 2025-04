Nuovo ambulatorio in piazza Leopardi

Il comune di Spinetoli annuncia l’apertura del nuovo ambulatorio medico in piazza Leopardi, nei locali del palazzo comunale. L’ingresso è stato ricavato sul retro del municipio, per garantire anche maggiore riservatezza. Lo studio verrà inaugurato lunedì alle 17. Il sindaco Alessandro Luciani nell’annunciare la prossima apertura ha dichiarato: "Questo spazio, messo a disposizione dall’amministrazione comunale, sarà un nuovo importante punto di riferimento per i nostri medici di base, con l’obiettivo di offrire un servizio ancora più efficiente e vicino ai cittadini, in particolare per la popolazione più anziana e i residenti del capoluogo".