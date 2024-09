Nuovo anno accademico ’Miniera delle arti’ riparte

La Miniera delle Arti ha inaugurato sabato scorso l’anno accademicodella stessa scuola danza, teatro, musica, canto e rap.

I maestri sono: Tina Dance, Michela Torquati, Elenoire Di Mattia, Gianluca Bessi, Valentina Camaioni, Arianna Battanelli, Simona Tacconi, Carla Poli, Magda White, Flavius e Daniel Pace, Jasmine Fiorita, Christian Peroni che affiancheranno gli insegnanti esterni Greta Rizzotti, Oliviero Bifulco, Giulio Crocetta, Vincent Von Hahen e Fabrizio Paganini.

Il comitato direttivo rinnovato a luglio e presieduto dal presidente Diego Giacoboni vuole ringraziare "i tanti intervenuti e quelli che inizieranno a frequentare: i nostri corsi, le nostre lezioni speciali, le masterclass dalla danza alla musica, dal canto al teatro e soprattutto le lezioni con i maestri internazionali. Sta per finire un anno solare e inizia quello accademico pieno di allegria e professionalità per i giovani, per i grandi, per chi ha voglia di fare danza e l’arte in genere. La 21ma edizione del Danzascoli non è finita e molti spettacoli ci vedranno presenti nel territorio marchigiano e non solo. Prossimamente – concludono – sveleremo le bellissime iniziative in cantiere per la città di Ascoli e tutti i comuni dell’hinterland. Fino adesso siamo stati presenti in diversi Comuni: Palmiano, Castignano, Montedinove,Montegallo, Arquata del Tronto, Amatrice, Jesi e tanti altri".