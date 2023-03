Nuovo appuntamento della promozione ’Dalla vigna alla tavola’

Lo chalet Nord Est di Grottammare ha ospitato il terzo appuntanto della rassegna Enotursimo Marche: dalla vigna alla tavola. La serata è stata promossa da "Centro Servizi e Organizzazione Eventi Amici Anna" per rilanciare il territorio del Piceno e valorizzare i suoi prodotti tipici. Il progetto Le Marche a sorsi, è finanziato dalla Regione per avviare un’azione promozionale specifica per il settore vitivinicolo di qualità marchigiano e per le sue produzioni agroalimentari, attraverso il connubio tra ristorazione, cantine, birrifici agricoli e artigianali e produttori di qualità delle Marche. Sette le aziende agroalimentari che hanno fornito le materie prime: Azienda Agricola Mestechì, Bosco d’Oro, Zafferano Piceno, Cartofaro Agribiologica, Patasibilla, Azienda Agricola Gionni, Azienda Agricola Terre dei Calanchi Piceni. Tre le cantine promosse dal Sommelier Ivan Millanaccio, cantina Colle Vita, Tenuta Cocci Grifoni e Tenuta Santori. Prossimo appuntamento venerdì 17 marzo, allo chalet Koko Baeach & Restaurant di Cupra. Sono ancora disponibili alcuni posti. 339 8262252