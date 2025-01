Nuovo arrivo in casa Atletico: ecco Luca Ascoli

In attesa del terzo derby di questo inizio 2025, domenica alle 14.30 allo stadio ‘Recchioni’ contro la Fermana, l’Atletico Ascoli ha annunciato un nuovo arrivo in casa bianconera. Si tratta di Luca Ascoli, esterno destro nato il 22 febbraio del 2005 a Pinerolo in provincia di Torino. Può giocare sulla linea dei difensori e su quella dei centrocampisti, assicurando comunque un buon rendimento.

Luca Ascoli è stato da subito considerato un giovane talento del calcio italiano. Ha iniziato la sua carriera professionale nel 2021/22 con l’Alessandria dove aveva già fatto tutta la trafila delle giovanili, e ha cominciato a farsi notare nel Campionato Nazionale Under 17, dove ha giocato 23 partite e segnato 5 gol, dimostrando la sua capacità di fare la differenza in campo. Durante questo campionato, ha anche ricevuto un cartellino giallo, mostrando il suo impegno e la sua determinazione.

Nella stessa stagione Luca Ascoli ha anche avuto l’opportunità di fare esperienza nel Campionato Primavera 2. Sebbene abbia giocato solo 3 partite, ha dimostrato di poter competere a un livello più alto e di essere pronto per nuove sfide. Sempre nel 2021-22 ha anche avuto l’opportunità di partecipare alla Coppa Italia di Serie C sempre con la maglia dell’Alessandria disputando due partite e realizzando anche un gol.

Nel 2022/23, Ascoli è stato promosso nella prima squadra che milita nel Girone A della Serie C. Ha giocato tre partite, confermando le buone cose che si dicevano su di lui. La stagione successiva si è così trasferito nella capitale dove è stato ingaggiato dal Roma City nel Girone F di Serie D. Qui ha messo a referto 25 presenze e 2 reti. In questa prima parte di stagione ha invece militato nel San Donato Tavernelle nel Girone E della Serie D con 13 presenze tra campionato e coppa.

Insomma, nonostante la giovane età, Luca Ascoli vanta già 43 presenze e 3 reti tra Serie C e Serie D. Non male per un ragazzo che tra un mese compirà vent’anni e che di certo potrà dare una mano alla compagine di Mister Simone Seccardini.

Valerio Rosa