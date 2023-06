Nuovo asfalto per il lungomare

Domani mattina sarà fatto un nuovo asfalto sul lungomare di Grottammare, nel tratto compreso fra la sponda sud del torrente Tesino e il dosso di fianco all’hotel Parco dei Principi. Grazie a un piano di 130 mila euro, di cui 40 mila del proprio bilancio, soldi provenienti dagli incassi delle multe, nell’ottobre dell’anno scorso il Comune ne ha investiti 81.232,48 per asfaltare diversi tratti del lungomare sud che erano particolarmente disastrati. Dal ribasso di quelle opere realizzate dal primo tratto, nella giornata di lunedì, sarà rifatto il manto stradale, che è in più parti molto danneggiato, per una lunghezza di oltre 150 metri. Ci sarà spazio anche per sistemare un piccolo tratto in via S. Chiara nella zona della Cantina Carminucci. Da qualche giorno la zona interessata dai lavori è segnalata con decine di cartelli di divieto di sosta. E’ un tratto dove si fermano molte persone che vanno al mare nella zona di spiaggia di sassi e chi porta il cane nella "Grottammare Dog Beach 43° Parallelo". Occhio alla rimozione forzata.