Nuovo asilo nido comunale, aperto il cantiere a Fontevecchia

Lunedì è stato aperto il cantiere per la costruzione del nuovo asilo nido comunale di Monteprandone, che si trova in contrada Fontevecchia vicino al campo sportivo Rustichelli. Nella stessa mattina è stato eseguito il sopralluogo con i tecnici per dare ufficialmente il via ai lavori. La nuova struttura è finanziata con fondi pnrr provenienti dal ‘Piano per Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. L’opera ha un costo di 864.000 euro e rappresenta un’importante opportunità per la comunità di Monteprandone. Una volta completato il nuovo asilo sarà in grado di ospitare nuovi 36 posti per l’infanzia, che si aggiungono ai 100 posti già attivi presso l’asilo nido ‘L’albero dei sogni’ in Contrada San Donato inaugurato a fine agosto dell’anno scorso. Nella provincia di Ascoli solo 4 Comuni hanno ottenuto questo importante finanziamento. Il sindaco Sergio Loggi parla di risultato straordinario che conferma l’impegno dell’Amministrazione comunale e degli uffici nel portare avanti progetti di qualità sul territorio. "Ho effettuato il sopralluogo insieme al vicesindaco e assessore ai lavori pubblici Cristian Ficcadenti e ai tecnici, per monitorare l’avvio dei lavori – afferma Loggi – La struttura si trova in un luogo bellissimo immerso nel verde, che i nostri bambini potranno godere ogni giorno, in un ambiente sereno e naturale che li accompagnerà nella loro crescita. Questo nuovo edificio non sarà solo funzionale e sicuro, ma anche innovativo e bello, pensato per i nostri piccoli e per offrire loro un ambiente sereno dove crescere e imparare. Un altro grande passo verso un futuro migliore per Monteprandone. Monteprandone può vantare una tale mole di progetti e di fondi, per ben 10.628.500 euro provenienti dal pnrr, che ci permettono di rigenerare tutto il patrimonio edilizio scolastico comunale".

Marcello Iezzi