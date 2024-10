Nuovo asilo nido: dal Consiglio comunale arriva l’ok al progetto

Nell’ultimo consiglio comunale di Monteprandone il civico consesso ha approvato la delibera che da il via libera alla realizzazione del nuovo asilo nido comunale da costruire nel capoluogo del paese. Ora, a seguire, l’iter tecnico prevede l’aggiudicazione dei lavori entro il 31 ottobre prossimo. La struttura sorgerà in contrada Fontevecchia, su area comunale, vicino al campo Rustichelli e metterà a disposizione altri 36 posti per bambini e bambine dai 3 mesi a 3 anni: che vanno ad aggiungersi ai 100 posti del nuovo asilo ’L’albero dei Sogni’ di recente inaugurazione a Centobuchi. L’opera è interamente finanziata con 864 mila euro di fondi pnrr provenienti dal ’Piano per Asili nido e scuole dell’infanzia e servizi di educazione e cura per la prima infanzia’. Nella provincia di Ascoli solo 4 Comuni hanno ottenuto questo importante finanziamento. "Vogliamo garantire ai nostri piccoli concittadini spazi più adeguati in cui crescere e diventare i cittadini di domani – ha commentato il sindaco Sergio Loggi –. Monteprandone può vantare una tale mole di progetti e di fondi, ben 10.628.500 euro provenienti dal PNRR, che ci permetteranno di rigenerare tutto il patrimonio edilizio scolastico comunale".