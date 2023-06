Nuovo asilo nido in zona Ischia Grottammare prepara l’appalto

Pronto per essere appaltato il progetto esecutivo del nuovo Asilo nido di Grottammare, in zona Ischia. Una struttura da 50 posti, che ha già ottenuto dal Ministero per l’Istruzione le risorse necessarie messe a disposizione dal Pnrr, nell’ambito dei fondi europei Next Generation Eu per 1.267.200 euro. "L’area dove andremo ad edificare il nuovo nido – ricorda il sindaco Alessandro Rocchi - era già destinata urbanisticamente ad accogliere questo genere di opera che va a coprire un servizio assente nella zona sud di Grottammare". Il lotto indicato per la realizzazione del nuovo nido per l’infanzia misura 1500 mq di superficie. È collocato all’interno dell’ampia area verde tra la statale Adriatica e via Salvo D’Acquisto, dove sono presenti quasi tutti i servizi e le infrastrutturazioni del quartiere, con ampia possibilità di connessione col resto della città e dotazione di parcheggi e reti infrastrutturali. La progettazione firmata da una équipe di tecnici coordinati dall’architetto Domenico Sfirro prevede la realizzazione di un edificio ad un solo livello con una forte integrazione fra spazi interni ed esterni. La superficie complessiva è stata dimensionata per 50 bambini: 42 divezzi, divisi in tre sezioni, e una sezione per 8 lattanti. "La realizzazione di un nuovo asilo nido è una delle opere più importanti che realizzeremo in questo mandato – afferma l’assessore Manolo Olivieri sulla scadenza Pnrr del 2026 -. La mancanza di strutture di questo genere è una criticità generalizzata, che avevamo già deciso di affrontare nella precedente Amministrazione, attivandoci con la progettazione e il reperimento delle risorse necessarie. Raccogliamo ora i frutti del lavoro fatto in precedenza insieme agli uffici.

Marcello Iezzi