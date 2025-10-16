’Nuovo cinema Isc Nord’. L’iniziativa della scuola fa ancora centro

Grande entusiasmo e partecipazione per l’evento conclusivo del laboratorio extracurriculare ‘Nuovo cinema Isc Nord edizione 2 e 3’, svoltosi presso la scuola secondaria di primo grado ‘Sacconi-Manzoni’. Durante la cerimonia sono stati proiettati due cortometraggi realizzati dagli studenti: ‘ChatGPtrix’, che affronta con ironia il tema dell’intelligenza artificiale, e ‘Che ne sai’, dedicato al tema della guerra con particolare attenzione a quanto accade a Gaza. Gli studenti hanno inoltre assistito alla proiezione del cortometraggio ‘Lovesong’ realizzato dai professionisti di Lunastorta Produzioni con una scuola superiore di Macerata.

I laboratori, tenuti dai docenti Stefano Catasta e Maria Rosaria Danza nel periodo fra maggio e giugno 2025 e nelle prime due settimane di settembre 2025 con il supporto della casa di produzione cinematografica Luna Storta, hanno permesso agli studenti di sperimentare tutte le fasi di una vera produzione cinematografica: dalla scrittura della sceneggiatura alle riprese, fino al montaggio finale. Le attività hanno avuto come obiettivo quello di avvicinare i ragazzi al linguaggio cinematografico e audiovisivo come strumento di espressione, riflessione e creatività.

L’Isc Nord rinnova così il proprio impegno nel promuovere il cinema come linguaggio educativo e creativo, capace di stimolare riflessione e partecipazione.