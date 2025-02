"Nuovo codice, incidenti dimezzati"

Sono passati circa due mesi dall’entrata in vigore del nuovo codice della strada ed è già possibile fare i primi bilanci sulla diminuzione dei sinistri, ma date le preoccupazioni di chi per lavoro ‘vive’ in mezzo alla strada, Confcommercio Picena ha organizzato un incontro con la polizia di Stato e la polizia stradale, con il patrocinio della Camera di Commercio delle Marche ed in collaborazione con Agenti Fnaarc del Piceno e FAI Marche (Federazione Autotrasportatori Italiani). All’incontro hanno partecipato come relatori, Andrea Crucianelli, dirigente del commissariato polizia di Stato di San Benedetto; Luca Iobbi vicequestore aggiunto dirigente provinciale della polizia stradale; l’ispettore Emanuele Matricardi, responsabile del distaccamento di polizia stradale di San Benedetto. Presenti il consigliere nazionale e presidente provinciale di Fnaarc di Ascoli, Tullio Luciani e Natalino Mori presidente regione Marche e vice presidente nazionale di FAI Autotrasportatori. I lavori sono stati introdotti da Fausto Calabresi, presidente provinciale Confcommercio, da Tullio Luciani che ha evidenziato i disagi dei rappresentanti di commercio in Autostrada e lo spettro dell’etilometro che fa vivere tutti gli automobilisti con l’ansia. Natalino Mori ha parlato di nuovo codice e sanzioni che "toccano la vita privata degli autotrasportatori e il mondo del lavoro". Nel suo intervento Crucianelli ha spiegato che l’incontro è utile per fare chiarezza su molti punti del codice della strada, poiché si è generata molta confusione. "Ci si è concentrati solo su una parte del nuovo codice della strada, mentre altri aspetti sono passati sotto traccia, per esempio la sospensione breve della patente – ha spiegato il comandante Iobbi – Un minimo di impatto lo stiamo notando, in questi due mesi abbiamo rilevato la metà degli incidenti stradali rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso".

L’ispettore Matricardi ha voluto fare chiarezza sulla sospensione breve della patente che è legata al numero dei punti che si possiede. Ha elencato i casi in cui è prevista ed ha chiarito che se si ha – 20 punti la sospensione è di 7 giorni, – 9 punti sarà di 15 giorni e in caso di incidente il periodo si raddoppia. Comunque, è possibile avere un permesso temporaneo per recarsi a lavoro in caso la zona non fosse servita da mezzi pubblici. Con + di 20 punti la sospensione breve non scatta, resta la multa e la decurtazione dei punti previsti.

Marcello Iezzi