Nuovo concorso per bimbi

Nasce, ad Ascoli, un nuovo format dedicato alle giovani voci e agli amanti del più celebre e bel repertorio di canzoni per l’infanzia. Si tratta del ‘Picchietto d’Oro’, il concorso canoro per bambini dai quattro agli undici anni, che vogliono divertirsi e misurarsi con alcune delle più note canzoni dello Zecchino d’Oro, il ‘papà’ di tutte le manifestazioni musicali per voci bianche della penisola. L’idea nasce dalla collaborazione tra la parrocchia dei Santi Simone e Giuda, a Monticelli, e l’accademia Music House, il centro didattico attivo sul territorio dal 2004, con una lunga esperienza nell’organizzazione di eventi musicali e di iniziative dedicate ai giovanissimi.

Sarà una manifestazione che darà spazio ai piccoli cantanti provenienti da tutta Italia, che desiderano vivere l’esperienza del palco in modo leggero e giocoso, facendo anche un po’ di pratica nel mondo dei contest dedicati alla canzone. "Il nome ‘Picchietto d’Oro’ è un evidente omaggio alla più celebre manifestazione dell’Antoniano di Bologna, e allo stesso tempo un richiamo alla nostra città – spiega Andrea Luzi, direttore dell’accademia -. L’invito a partecipare è rivolto ai tantissimi bambini che amano il canto e la musica in generale, che sappiamo essere numerosi ad Ascoli, ma ci auguriamo che le adesioni provengano anche da altre regioni d’Italia". L’iscrizione al concorso e l’accesso alle prime due fasi è assolutamente gratuita: la giuria effettuerà una prima selezione via web, scegliendo attraverso dei video i candidati alle audizioni dal vivo, che si terranno successivamente nello studio di registrazione di Music House. I migliori potranno esibirsi sul palco della finalissima, che andrà in scena a fine maggio, all’interno della festa di Monticelli, appuntamento immancabile ricco di eventi sportivi, culturali, ricreativi e gastronomici. Per tutte le informazioni e i dettagli del concorso è possibile visitare il sito www.picchiettodoro.it oppure rivolgersi al numero di telefono 3283046943.

Matteo Porfiri