Nuovo consiglio degli anziani. I membri nominati dal sindaco

Il sindaco Marco Fioravanti, nel suo ruolo di magnifico messere, ha nominato i cinque membri di fiducia del rinnovato Consiglio degli Anziani, il più importante organo quintanaro. E’ scaduto alle ore 12 di ieri, infatti, il termine per rispondere alla manifestazione di interesse che era stata pubblicata dal Comune dieci giorni fa. Come previsto dal regolamento generale della Quintana, anche a seguito dell’allargamento del Consiglio da cinque a sette componenti, il primo cittadino ha potuto nominare cinque membri. Fioravanti ha voluto immediatamente valutare le domande pervenute: tutti gli 11 curricula presentati sono stati ritenuti validi e degni di nota. La scelta del magnifico messere è ricaduta su tre membri del Consiglio degli Anziani uscente: si tratta di Massimo Massetti, già presidente negli ultimi dieci anni, Cristiano Fioravanti e Fabrizio Gaspari, anche loro nel cda nell’ultima decade. Le due nuove nomine, invece, riguardano Laura Melosso, in passato membro del comitato di Porta Tufilla, e Andrea Tarli, che da cinque anni partecipa alla Quintana nelle fila del gruppo comunale.

I cinque membri del Consiglio degli Anziani si sono riuniti proprio ieri pomeriggio per firmare il decreto di nomina e incontrare il sindaco. Quest’ultimo li ha voluti immediatamente riunire per far partire fin da subito tutte le procedure mirate all’elezione del rettore e del rappresentante dei sestieri, ovvero gli ultimi due componenti del Consiglio degli Anziani. Questi saranno eletti dai sei comitati dei sestieri cittadini. "E’ con grande orgoglio che ripongo la mia fiducia su queste persone, che hanno dimostrato competenza e passione per la nostra amata Quintana – commenta il sindaco Marco Fioravanti –. So che si metteranno subito a lavoro per poter programmare le edizioni 2025 della nostra rievocazione storica e mettere in moto la grande macchina organizzativa delle giostre, dei cortei e di tutte le attività collaterali". Per il ruolo di rettore, con ogni probabilità verrà confermato Pierluigi Torquati, mentre l’altro componente del Consiglio degli Anziani sarà quasi sicuramente una new entry. Le elezioni potrebbero svolgersi già a febbraio e a giorni verrà annunciata la data. A poco più di un mese dal rinnovo dei comitati di sestiere, avvenuto il 15 dicembre, è stato quindi effettuato il primo passo, quello più importante, anche per gli ‘Anziani’.

Matteo Porfiri