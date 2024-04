Nuovo corso di laurea. Lollobrigida è sicuro:: "San Benedetto sarà la capitale dell’ittica"

"San Benedetto diventerà la capitale culturale del settore ittico". Con queste parole il Ministro dell’Agricoltura e della Sovranità alimentare Francesco Lollobrigida ha perfettamente sintetizzato il progetto voluto dal proprio dicastero e dal Rettore dell’Univpm Gian Luca Gregori finalizzato alla creazione del primo corso di laurea, unico nel suo genere in Italia di ’Management per la valorizzazione sostenibile delle aziende e delle risorse ittiche’. Il nuovo percorso accademico si svolgerà a San Benedetto. "Il corso, attualmente unico nel suo genere a livello nazionale – ha detto il Rettore Gian Luca Gregori – fornirà una formazione innovativa, multidisciplinare e funzionale allo sviluppo di conoscenze e competenze per la gestione sostenibile di aziende e istituzioni coinvolte nella filiera della pesca e dell’acquacoltura.. Nel corso della cerimonia di presentazione il sindaco Antonio Spazzafumo ha detto: "Per noi è una giornata importante". L’assessore ragionale Andrea Maria Antonini ha aggiunto: "Per il settore della pesca attraverso i fondi del Feampa metteremo a disposizione 30 milioni di euro". Il prof Gian Luca Gregori ha spiegato anche l’investimento finanziario: "Il ministero ha previsto un investimento di 2,4 milioni di euro e a tali fondi si aggiungono quelli che verranno messi a disposizione della nostra università".

Il presidente della Regione Francesco Acquaroli ha detto: "Per rilanciare il settore della pesca la formazione è l’elemento nevralgico". Alla cerimonia di presentazione ha partecipato anche Gino Sabatini presidente della Camera di Commercio. Il sottosegretario all’Economia l’onorevole Lucia Albano ha detto: "Grazie alla mia partecipazione ai lavori del Cipo che è il Comitato interministeriale per le politiche del mare abbiamo deciso l’istituzione, per la prima volta in Italia, di iniziative per per valorizzare le risorse del mare". Il Ministro Francesco Lollobrigida ha aggiunto: "Sono molto soddisfatto di essere qui oggi per presentare questo corso di laurea che rappresenta il punto di partenza. In Europa per un certo periodo si è persa la sovranità alimentare. Oggi siamo impegnati a tutelare i nostri sistemi economici".

In merito alla modernizzazione della flottiglia il Ministro Lollobrigida ha detto: "Sono favorevole a sostituire le vecchie con le nuove imbarcazioni. L’Ismea mette a disposizioni fondi per l’acquisto di nuove imbarcazioni e abbiamo chiesto all’Inail regole per migliorare la sicurezza dei lavoratori". Duro il monito dei pescatori sambenedettesi e il loro portavoce Andrea Marchegiani ha detto: "Spesso l’interpretazione delle normative comunitarie da parte dell’Italia ci creano problemi". Pronta la replica del Ministro Lollobrigida: "Stiamo riorganizzando all’interno del Ministero il settore della pesca. Le questioni che mi sono state poste sono certamente da attenzionare".