Nuovo direttivo della camera penale, il presidente è Simone Mancini: "Aspetti formativi e partecipazione"

L’assemblea degli avvocati iscritti alla Camera penale di Fermo, convocata per scegliere il presidente e il Consiglio direttivo, ha eletto per acclamazione la lista associata al candidato presidente Simone Mancini, con Marco Tomassini come vicepresidente, Matteo Restuccia come segretario, Valeria Gobbi come tesoriere ed Ilaria Teodori come consigliere. Il presidente eletto è intervenuto a nome del nuovo Consiglio direttivo ringraziando gli avvocati Andrea Albanesi ed Anna Beatrice Indiveri, presidente e vicepresidente uscenti, per il lavoro svolto negli ultimi quattro anni, e l’assemblea per la fiducia accordata. "In questo delicato momento – ha spiegato il neo presidente della Camera penale Mancini – sarà attento il nostro impegno nel curare, in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli avvocati di Fermo, sia gli aspetti formativi con un ciclo di incontri inerenti le novità normative, sia la partecipazione a tavoli con avvocatura, magistratura e personale amministrativo". Il 24 marzo ripartirà presso la sala ’Rita Levi Montalcini’ anche il corso biennale propedeutico per l’iscrizione nelle liste dei difensori d’ufficio.

Fabio Castori