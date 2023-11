Nuovo distributore all’ex Consorzio, via all’iter

Sono iniziate ieri mattina le attività propedeutiche per avviare i lavori di realizzazione di un distributore di carburante nell’area accanto all’ex Consorzio Agrario di Ripatransone, terreno messo a disposizione del Comune dal Consiglio di Amministrazione della Banca di Ripatransone e del Fermano. La città di Ripatransone non ha più un’area di servizio da decenni e gli automobilisti sono costretti a scendere sulla Valtesino o sulla costa per fare rifornimento. L’area dove sorgeva il vecchio distributore è stata riqualificata con una postazione dedicata alle e bike con punto panoramico da cui si ammirare la catena dei Monti Sibillini. Con i rilievi di classificazione e le indagini ambientali del suolo e sottosuolo nella zona dove sorgerà il nuovo impianto di distribuzione carburanti, di fatto prendono il via i lavori, poiché l’amministrazione comunale ha già acquisito tutti i pareri necessari. Il prossimo passo sarà l’approvazione definitiva del progetto e l’affidamento dei lavori. "Siamo a buon punto – afferma il sindaco Alessandro Lucciarini – Doteremo presto il nostro centro abitato di questo importante servizio".