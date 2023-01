Nuovo impianto da San Giacomo

In attesa della neve, che non dovrebbe tardare a coprire i Monti Gemelli per la felicità degli sciatori, al Cotuge è arrivata la conferma che ci saranno altri tre milioni di euro dalla Regione Abruzzo che si aggiungeranno ai quasi nove milioni già stanziati dalla Regione Marche. Con ordinanza n.129 del 131222, l’ex Commissario Straordinario alla Ricostruzione, Giovanni Legnini, ha concesso un ulteriore finanziamento al Consorzio Interregionale Cotuge di tre milioni di euro che, sommati ai precedenti, permetteranno la realizzazione completa del nuovo impianto di risalita con partenza dal piazzale di San Giacomo. Una somma che era stata annunciata da parte della Giunta Regionale abruzzese, ma che è stata ratificata proprio daLegnini prima del passaggio di consegne con Guido Castelli che pure tanto si è adoperato e si sta adoperando assieme al sindaco di Ascoli Marco Fioravanti per dare nuova vita ai Monti Gemelli.

Il ‘tesoretto’ dei 12 milioni di euro, appena sarà disponibile, darà il via alla progettazione del nuovo impianto di risalita, visto che l’attuale seggiovia ‘Tre Caciare’ il 30 aprile 2024 terminerà la sua vita tecnica. C’è insomma poco più di un anno per convogliare i finanziamenti in un unico fondo, dare l’incarico ad un tecnico per il progetto e iniziare a lavorare sulla nuova seggiovia. Un impianto di risalita che quasi sicuramente seguirà il tracciato della vecchia ‘cestovia’ San Giacomo-Monte Piselli su cui salì anche Dustin Hoffman nel film ‘Alfredo Alfredo’. Un impianto nato nel 1958 su iniziativa di Walter Pizi, direttore pro-tempore della Carisap, con il nome di ’Spa Seggiovia del San Marco’. La denominazione dell’ente nasceva infatti dall’iniziale progetto di realizzare una seggiovia che partisse proprio dal Colle San Marco.

La partenza alla fine fu spostata dal parcheggio di Colle San Giacomo e in ogni caso servì per evitare alle auto di dover salire fino in vetta. Una strada di 4,5 chilometri che si snoda sulla montagna, abbinata a un sentiero agropastorale che, quando la nuova seggiovia sarà pronta, potrebbe essere riconvertito in chiave panoramica ed escursionistica. Nel frattempo, comunque, prosegue l’attività del Rifugio Tre Caciare e per domenica 22 gennaio è in programma un imperdibile evento per una montagna a ’trazione integrale’. Una stazione 4x4 per tutte le stagioni con attività culturali, sportive, turistiche, ambientali.

Valerio Rosa