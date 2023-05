Nuovo incendio alla San Domenico, c’è ancora l’ombra del dolo

Ancora un incendio è stato appiccato presso la San Domenico alla Piazzarola. Un edificio che ha storicamente ospitato gli studenti dell’Istituto magistrale Trebbiani e della scuola materna ma che dopo il sisma del 2016 è stato dichiarato inagibile. Eppure qualcuno si diverte ad introdurvisi all’interno e dare fuoco alle cose rimaste. Era accaduto il 15 giugno dello scorso anno, è successo di nuovo ieri pomeriggio quando in tutta la città si è vista la colonna di fumo bianco levarsi da san Domenico. L’origine dolosa è l’ipotesi prevalente Sul posto sono giunti i vigili del fuoco del comando di Ascoli che sono stati a lungo impegnati per spegnere il rogo che ha interessato carta e computer sviluppando fiamme, fumo e un fastidioso odore acre nella zona. In serata è cessato l’allarme grazie al lavoro della squadra dei pompieri intervenuta tempestivamente a seguito della segnalazione di chi, trovandosi in zona, ha visto il fumo uscire dallo stabile alla Piazzarola. A seguito della relazione dei vigili del fuoco verranno attivate le indagini per identificare chi ha causato l’incendio che ha arrecato danni alla struttura. Sul posto polizia municipale e carabinieri.