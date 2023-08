Nuovo incontro con i sindacati: "Orario di lavoro da regolamentare"

E’ in programma il prossimo 24 agosto l’incontro tra la direzione dell’Azienda sanitaria territoriale di Ascoli e la delegazione trattante per il personale del comparto formata dai rappresentanti territoriali di Cgil, Cisl, Uil, Fials, Nursind e Nursing Up e le Rsu dell’Ast. All’ordine del giorno il regolamento dell’orario di lavoro. "Un solo punto all’ordine del giorno – commenta Giorgio Cipollini della Cisl –. La direzione va molto lentamente, mentre noi abbiamo fretta di risolvere le problematiche". E per rimanere sempre in tema sindacale, mercoledì, i delegati di Usb, Nursind e Nursing Up sono stati ricevuti in prefettura, alla presenza anche del direttore dell’Ast di Ascoli, Nicoletta Natalini. "Abbiamo evidenziato – dicono Mauro Giuliani dell’Usb, Maurizio Pelosi del Nursind e Roberto Tassi del Nursing Up - le carenze nell’organizzazione dell’azienda, in particolare l’assenza del direttore delle professioni sanitarie e il ritardo nell’indire un concorso per il ruolo di dirigente anziché direttore, nonostante fosse disponibile una graduatoria regionale di candidati qualificati. Questi aspetti hanno contribuito allo stato di agitazione attuale, evidenziando la necessità di una gestione più efficiente delle risorse umane. Abbiamo, inoltre, denunciato il mancato riconoscimento del tempo di vestizione Covid e l’assenza di retribuzione della premialità Covid, nonostante il finanziamento regionale e le risorse disponibili siano in azienda da anni. E ancora, è stata evidenziata la mancata remunerazione dei festivi infrasettimanali, nonostante sentenze positive, e il rifiuto dell’azienda nel riconoscere il tempo di vestizione dal 2018, nonostante sentenze a favore dei lavoratori. Nella sua risposta, la direttrice dell’Ast ha fornito una dettagliata e completa delucidazione su tutti i punti e le problematiche sollevate. In particolare, riguardo al primo aspetto, ha precisato che al momento del suo ingresso il concorso era già stato avviato. Al fine di soddisfare questa esigenza in tempi brevi, sta attivamente impegnandosi per nominare un dirigente nell’area infermieristica e ostetrica, riconoscendone l’importanza e il ruolo insostituibile".