Nuovo look per il teatro comunale

Il teatro comunale di Castignano avrà un nuovo look. E’ stato appaltato, infatti, anche il secondo stralcio dei lavori relativi alla riqualificazione della storica struttura, che si trova proprio al centro del paese, grazie a un finanziamento pari a un milione e 860mila euro ottenuto dal Comune attraverso il bando per la cosiddetta rigenerazione urbana. Il primo stralcio di intervento, invece, del valore di 700mila euro, si sta completando proprio in questi giorni. "Presto avremo il nuovo teatro, con dei camerini efficienti e dei palchetti – spiega il sindaco castignanese Fabio Polini –. E’ un’opera importante che ci consente di concludere un progetto di rivisitazione totale della struttura, in modo tale da avere un ambiente decisamente più consono per i nostri eventi culturali. Altri 610mila euro, inoltre, ci consentiranno di ristrutturare i giardini pubblici di Castignano con la creazione di un chiostro al servizio dell’utenza. Inoltre, una somma pari ad ulteriori 300mila euro verrà destinata ai lavori di riqualificazione dei giardini pubblici che si trovano a Ripaberarda. Infine, nel corso delle prossime settimane provvederemo anche a sistemare alcune strade comunali, che versano in pessime condizioni, spendendo 275mila euro".

Matteo Porfiri