Nuovo look per la viabilità "Così Spinetoli cresce"

Taglio del nastro per la Circonvallazione Est nella zona artigianale di Pagliare. Alla presenza di numerose autorità civili e religiose sabato c’è stato l’inaugurazione e la strada è entrata ufficialmente in esercizio. Il sindaco di Spinetoli Alessandro Luciani nel suo intervento ha sottolineato che si tratta di un’importante arteria, che collegherà l’uscita dell’autostrada alla frazione di San Pio X per proseguire fino a Monsampolo. La nuova strada consentirà uno sviluppo del paese verso est, verso la zona artigianale, dove si interverrà con una nuova illuminazione e la riqualificazione della rete fognaria.

L’arteria permetterà nuovi sviluppi dell’area anche grazie alla variante al piano regolatore, che prevede oltre allo sviluppo di nuove aziende anche di aree edificabili. "Oggi (sabato ndr) è una giornata molto importante, consegniamo a Spinetoli – ha dichiarato il primo cittadino Alessandro Luciani – un’opera importante per la viabilità, non solo per le tante attività che valorizzano ogni giorno con il loro lavoro la zona artigianale, ma anche nell’ottica di un progetto più generale avviato per snellire e razionalizzare il traffico in ingresso e uscita dalla città verso il raccordo autostradale. Si tratta di un’arteria importante che renderà ancora più attrattiva dal punto di vista economico la zona artigianale di Spinetoli. Ringrazio – ha proseguito il sindaco – gli uffici tecnici e la ditta Sabatini di Ascoli per lo straordinario lavoro. E’ andato tutto liscio, un intervento iniziato e finito nei tempi. Un’opportunità verso San Pio X e il collegamento verso Monsampolo. Ora la nostra ambizione è quella di proseguire il secondo stralcio, abbiamo acquistato già l’area, la strada proseguirà fino alla scuola media ‘Pertini. Questo – conclude il sindaco – sarà un pezzo di territorio dove nasceranno altre imprese, a anche nuove abitazioni in previsione dello sviluppo del nuovo Piano regolatore. Mi auguro che i cittadini abbiano capito lo sforzo e possano apprezzare questa opera. Ribadisco si tratta di un’opera incompiuta, mancano i marciapiedi, ma li faremo presto".

Maria Grazia Lappa