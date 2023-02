"Nuovo lungomare, ci siamo Possiamo anticipare l’estate"

Procedono di gran carriera i lavori sul lungomare di Grottammare e potrebbero terminare prima del cambio della guardia alla guida dell’amministrazione comunale. Il nuovo lungomare è "figlio" del sindaco Enrico Piergallini che adesso vede realmente la possibilità di poterlo inaugurare prima del passaggio delle consegne. "Sono ottimista nel senso che con questo ritmo, se il tempo ci assiste, la conclusione dei lavori potrebbe essere già da questa primavera con largo anticipo sull’estate. Osservando l’evoluzione del cantiere si può già apprezzare uno degli elementi più innovativi del progetto, la creazione di slarghi e in alcuni casi vere e proprie piazze in corrispondenza degli accessi al mare. Una soluzione per renderli più visibili e per creare delle nuove aree con sedute per socializzare e fare in modo che il lungomare non sia solo un punto da attraversare, ma uno spazio in cui fermarsi e sostare – afferma Piergallini – Ciascuno di questi spazi avrà un’anima, dalla completa revisione di quella che, con affetto, si chiama la piazza dei Vivaisti, dove spiccano le grandi palme centrali. Questo luogo è stato trasformato da una fioriera a un vero a proprio spazio con degli spalti dove sedere circondati da elementi ludici a terra, come la grande scacchiera che sarà posta a sud e il gioco del fila tre a nord". Spazi in cui potranno anche essere organizzati piccoli spettacoli di giocoleria per allietare le serate estive. "Gli altri due slarghi a nord, invece, potranno raccontare il legame di Grottammare con l’arte e la scultura: abbiamo previsto dei supporti sui quali potranno essere temporaneamente esposte opere di scultura per arricchire il percorso museale all’aperto, già iniziato con il percorso Fazziniano – la conclusione di Piergallini – Abbiamo progettato un luogo che non fosse soltanto un’opera pubblica, ma anche un’operazione culturale che speriamo piaccia a tutti".

Marcello Iezzi