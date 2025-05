Nuovo mezzo per la Capitaneria

Si chiama ‘GC B183’ il nuovo battello con scafo a V dotato di airbag per l’auto-raddrizzamento in caso di capovolgimento, arrivato in dotazione alla guardia costiera di San Benedetto. Un mezzo nautico all’avanguardia nel suo settore, realizzato secondo un concetto moderno per garantire le migliori condizioni di sicurezza per gli operatori, che si pone nell’élite dei mezzi del corpo delle capitanerie grazie agli elevati standard di impiego operativo. Il battello può accogliere a bordo un team di sommozzatori con tutte le attrezzature necessarie, in modo da renderlo versatile ed impiegabile in ogni periodo dell’anno. Prima di iniziare il pattugliamento in mare, il mezzo nautico è stato presentato al sindaco della città Antonio Spazzafumo e al comandante della capitaneria Alessandra Di Maglio e poi benedetto dal vescovo Giampiero Palmieri che ha evidenziato l’importanza del soccorso in mare.