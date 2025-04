Nuovo negozio in via Urbino

Una grande festa, quella organizzata da ‘La Maison Spose’ per domenica alle 16 nella nuova cornice di via Urbino, dove l’attività si trasferisce da corso Vittorio Emanuele per l’ampliamento dell’atelier. Un’inaugurazione in grande stile, quella prevista per l’occasione, con la musica di Ubby Dj, una mini sfilata di abiti e un ricco buffet per tutti coloro che interverranno. Previsto, per la giornata domenicale, anche uno sconto del 20 per cento sulla collezione moda giorno. Abiti da sposa, abiti da cerimonia, abbigliamento giorno, abiti da sposo, borse artigianali e accessori.