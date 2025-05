Nuovo noleggio di bici elettriche. Inaugurato l’Ascoli e-bike rental

Sotto il loggiato di Palazzo dell’Arengo, è stato inaugurato il punto di noleggio di bici elettriche ‘Ascoli e-bike rental’, promosso dal Comune di Ascoli Piceno e dai Musei Civici di Ascoli, con il contributo dell’assessorato all’Ambiente, alla Qualità della vita e alla Mobilità sostenibile. I partners del progetto sono Gruppo Sganasso ASD, FIAB-Amici della Bicicletta di Ascoli Piceno e Associazione Guide Ciclo Turistiche Marche. Il servizio è stato finanziato con il progetto GABA Cis-Aree Sisma.

Hanno partecipato all’inaugurazione Marco Fioravanti (sindaco di Ascoli), Attilio Lattanzi (assessore all’Ambiente, alla Qualità della vita e alla Mobilità sostenibile), Laura Trontini (assessora al Commercio), Alessandro Bono (presidente del Consiglio Comunale), Andrea Maria Antonini (assessore regionale), Stefano Papetti (direttore dei Musei Civici), Giuseppe Cinti (associazione ‘Ascoli da Vivere’) e Alessio Poli (consigliere comunale). Dopo il taglio del nastro tricolore, il sindaco, gli assessori e il professor Papetti hanno indossato i caschetti e sono saliti sulle bici elettriche in dotazione al Comune, per fare un giro di prova in Piazza Arringo.

"Quella di oggi - ha dichiarato l’assessore Attilio Lattanzi - è una giornata molto importante per Ascoli. L’Amministrazione comunale tiene molto al tema della mobilità sostenibile. Si tratta di un punto di partenza, per incentivare l’utilizzo delle bici elettriche da parte dei cittadini, ma anche per offrire un servizio ai turisti, che potranno ammirare le bellezze architettoniche e paesaggistiche in piena libertà e nel rispetto dell’ambiente". Le e-bike saranno prenotabili ai numeri telefonici 0736.298213 e 333.3276129.

Giuliano Centinaro