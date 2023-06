"Nuovo ospedale di Ragnola, si proceda per gli step annunciati"

Si riaccende la politica sul tema sanità. Ieri mattina la giunta ha deliberato l’approvazione dell’accordo, tuttora da firmare, fra gli enti coinvolti nel processo di realizzazione del nuovo ospedale di Ragnola. Vale a dire, oltre al comune, anche la regione, l’Ast e la provincia. Palazzo Raffaello, come riporta la delibera, ha trasmesso la bozza il 13 giugno, il comune rivierasco è d’accordo e per l’Ast sarebbe opportuno attendere l’insediamento del nuovo direttore. Niente ancora si sa della provincia, ma a questo punto viene lecito chiedersi se sia stata minimamente messa a conoscenza del documento, o se abbia partecipato ad incontri per arrivare alla stesura dell’atto. L’accordo, molto genericamente, ratifica l’area individuata fra via Sgattoni e viale dello Sport e pone le basi per una collaborazione che porterebbe i suddetti enti a condividere l’intero processo. Anzi, sembrerebbe che si possa già pensare alla progettazione dell’ospedale, tralasciando la fase del piano di prefattibilità. Un passaggio, questo, che ha fatto storcere il naso a molti. "Indiscrezioni riportate dalla stampa paventano scenari poco rassicuranti – commenta Luciana Barlocci - Addirittura pare che l’iter di realizzazione del nuovo ospedale non debba passare per il tanto ululato piano di prefattibilità, e che invece si debba andare direttamente a progettazione. Questo non è certamente ciò che ho votato in consiglio comunale: quell’area potrebbe presentare delle criticità e necessita di dovuti - e molteplici - approfondimenti prima di essere adottata definitivamente. Mi auguro che non sia così, e che si proceda per tramite degli step annunciati. Qualsiasi altra soluzione non aderisce a quanto hanno votato i rappresentanti di questo territorio". A dire la sua è anche Aurora Bottiglieri: "Non è costruendo nuove mura che si difende la salute pubblica – dice la dottoressa - Il personale sanitario è allo stremo, difende quotidianamente la struttura e lavora duramente, ma senza nessun aiuto politico. Intanto si avvicina il picco massimo di richiesta stagionale dovuto all’incremento turistico e senza che ci siano i tempi per intervenire in maniera efficace. Non ho letto né sentito nessuna protesta o presa di posizione politica da parte del sindaco per i servizi tolti o ridimensionati, come la Murg del Pronto soccorso. E nemmeno per le liste d’attesa interminabili". Il Pd sambenedettese quindi torna sulla questione del ‘primo livello’: "Prendendo per buono quello che dice il sindaco Spazzafumo – scrivono Palestini, Costantini, Giorgi e Marzetti - una volta realizzato l’ospedale, le specialità del Mazzoni verrebbero trasferite alla nuova struttura di San Benedetto: Emodinamica, Urologia, Nefrologia, Pneumologia, Ematologia, Medicina nucleare, Radioterapia, Anatomia patologica, Radiologia interventistica. Glielo ha comunicato questo al sindaco di Ascoli?"

Giuseppe Di Marco