Nuovo ospedale, è l’ora del bando

"Tra fine mese e inizio aprile appronteremo il bando per la progettazione. Una volta aggiudicato il lavoro, la società incaricata dovrà stendere l’elaborato di fattibilità. Quindi, si procederà con la redazione delle ulteriori fasi di progettazione e infine con l’assegnazione dei lavori". È questo il cronoprogramma di massima che il consigliere regionale Andrea Assenti rende noto sulla realizzazione del nuovo ospedale sulla costa. Un nosocomio che per il momento è poco più di un contenitore, mentre ben poco si sa su cosa debba trovarsi al proprio interno. Infatti va ricordato che nel consiglio comunale aperto di quasi un anno fa, l’assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini parlò di "ospedale di primo livello spalmato su due plessi". L’iter per l’individuazione dell’area invece è andato avanti più o meno speditamente e il comune, dopo aver bocciato alcuni siti di Porto d’Ascoli, ha convenuto che la soluzione migliore fosse il terreno del quartiere Ragnola prospiciente l’istituto superiore ‘Capriotti’.

Nel frattempo, comunque, si continua a ragionare sulle criticità dell’ospedale esistente, sempre più ai margini del sistema sanitario locale. Sono ancora una volta il comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’ e Orgoglio Civico a protestare, presentando una lista di criticità da risolvere nel nosocomio rivierasco: "Ci sono 43 posti letto mancanti – scrivono i referenti - con conseguente riduzione dell’organico dei medici e degli infermieri. Manca una neonatologia pienamente adeguata in quanto a culle e personale, ai numeri delle nascite da sempre superiori a quelli di Ascoli, oltre alla mancanza di medici e infermieri della pediatria, per la quale c’è necessità immediata di nominare il primario. Non è stata acquistata una nuova Tac e i tempi di sostituzione risultano eccessivamente dilatati". In quanto ad acquisti mancati, il comitato cita anche quello di una nuova Risonanza magnetica. E ancora. "Ad oggi manca il riconoscimento formale dell’Utic di San Benedetto, e il necessario sblocco delle visite cardiologiche, a causa di apparecchi non funzionanti da mesi. Registriamo poi una carenza di medici in Pronto soccorso, dove sembra certa la perdita di ulteriori medici per dimissioni. Per non parlare delle barelle in lunga attesa nei corridoi, con stress di operatori e pazienti: occorrono altri spazi e altri operatori per assicurare la corretta assistenza. Infine – concludono i membri dei comitati – è necessaria la riorganizzazione infermieristica del 118, seppur possibile a costo zero".

Giuseppe Di Marco