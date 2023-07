Nuovo ospedale, ecco le richieste

Una struttura da 13 reparti e oltre 260 posti letto: è questo il contenuto della ‘scatola’ proposto dall’amministrazione comunale di San Benedetto per la realizzazione del nuovo ospedale. Il tutto è stato tradotto ed esaustivamente illustrato in un documento che nei prossimi giorni verrà condiviso con i sindaci del Piceno. Nello specifico, il documento prevede l’inserimento, nel futuro nosocomio di Ragnola, di un reparto di Chirurgia per l’emergenza-urgenza e la laparoscopica, con 33 posti letto; una Medicina con annesso modulo di Pneumologia e 40 posti letto; una Gastroenterologia con dotazione strumentale per il monitoraggio del Ph esofageo, nonché un’unità di Ortopedia predisposta al trattamento delle emergenze e della prevalente alta protesica di spalla e ginocchio, completa di 20 posti letto. E si passa ad Ostetricia e Ginecologia (20 posti letto), nella quale saranno necessari aggiornamenti tecnologici per interventi in laparoscopia; c’è poi Pediatria, che avrà bisogno di 14 posti letto – 10 più 4 per Neonatologia – e di 5 incubatrici. In Neurologia (20 posti letto), poi, si dovrebbero trattare in modo completo gli ictus, anche in via endoarteriosa, con l’assunzione di almeno due neuroradiologi interventisti e la sostituzione delle attuali attrezzature. In Cardiologia, specifica il documento, i posti letto andrebbero portati da 14 più 4 (di Utic) a 20 più 8 e non dovrebbe avere meno di 12 cardiologi. La strumentazione deve essere aggiornata con un sistema di monitoraggio moderno, respiratori per Niv e respirazione meccanica. Quindi, Oncologia dovrebbe dotarsi di almeno 12 posti letto: ovvero 9 più 3 per il front-office istituzionalizzato, nonché 6 medici, escluso il primario. Oltre ai 4 posti letto di Nefrologia, dovrebbero poi essercene almeno 8 per Otorinolaringoiatria, unità nella quale sarebbero necessarie quattro sedute operatorie settimanali, un nuovo microscopio per la chirurgia dell’orecchio e un nuovo sistema di endoscopia a colonna. Si arriva quindi alla Geriatria, per la quale sarebbero previsti 21 posti letto per acuti, 8 di orto-geriatria e 15 di lungodegenza post acuzie. In questo reparto, l’organico dovrebbe dotarsi di sette medici, incluso il primario. Il documento però rammenta che 10 dirigenti medici sono la dotazione minima per assicurare l’expertise in strutture extra-ospedaliere di continuità assistenziale. Per finire ci sono il Pronto soccorso e la Murg (20 posti letto), che dovrebbero avere almeno 3 sale, di cui una potenzialmente dedicata ai pazienti Covid o sospetti tali.

Giuseppe Di Marco