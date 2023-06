Nuovo ospedale, forse ci siamo Tutti gli enti coinvolti d’accordo

Tutto deciso, o quasi. I quattro enti istituzionali coinvolti nella realizzazione del nuovo ospedale a San Benedetto, vale a dire il comune, la provincia di Ascoli, la regione Marche e l’Ast, sono in procinto di sottoscrivere un accordo che pone le basi per l’edificazione del nuovo nosocomio nelle aree individuate fra via Sgattoni e viale dello Sport. La notizia è stata resa nota due giorni fa dallo stesso sindaco sambenedettese, che ha annunciato di aver sottoscritto l’atto: "E’ stato firmato il nuovo accordo di collaborazione – ha dichiarato Antonio Spazzafumo – Cooperazione e sinergia fra le parti sono fondamentali per realizzare progetti ambiziosi come questo. Con entusiasmo e determinazione collaboreremo attivamente con le istituzioni preposte affinché il nuovo ospedale di primo livello a San Benedetto sia rapidamente realizzato. Da anni la nostra infrastruttura sanitaria è messa a dura prova, ma la salute è un diritto fondamentale di ognuno di noi e questo progetto rappresenta un impegno di tutti, per avere i servizi sanitari che la nostra città merita".

Nell’accordo si parla di ‘primo livello’, caratteristica sulla quale la politica si è molto divisa. Si ricorderà, infatti, che il vertice regionale parlò, nel consiglio aperto dello scorso anno, di ’ospedale di primo livello spalmato su due plessi’. Il nuovo ospedale è già stato inserito nel masterplan dell’edilizia sanitaria regionale e appunto verrà realizzato da Palazzo Raffaello, mentre al comune spetterà l’onere di espropriare le aree private entro i cui confini sorgerà il futuro nosocomio. In primis, però, dovrà essere l’ente regionale a destinare specifiche risorse di bilancio per la costruzione dell’edificio sanitario. È anche probabile che, dato questo orientamento, si voglia procedere subito con l’assegnazione dei fondi senza passare per il piano di prefattibilità annunciato mesi fa. Resta da capire cosa verrà inserito nella struttura di futura costruzione, che per il momento resta una ‘scatola vuota’. Al momento, però, il vertice comunale esprime soddisfazione: "Con questo accordo – commenta l’assessore Bruno Gabrielli – si fa un ulteriore passo in avanti verso la realizzazione del nuovo ospedale. Il comune dovrà assolvere determinate funzioni fra cui quella di ente espropriante dei terreni interessati, ovviamente previa messa a disposizione dei fondi dalla regione. Siamo pronti, come sempre, a fare tutto quello che rientra nelle nostre competenze, con la celerità dovuta al raggiungimento di un obiettivo tanto importante".

Giuseppe Di Marco