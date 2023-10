Nuovo ospedale, la minoranza chiede lumi al sindaco

Nuovo ospedale, la minoranza chiede trasparenza al vertice comunale, reduce da un duplice incontro con i primi cittadini della riviera. Rendez vous voluti per redigere la proposta di riforma sanitaria da presentare all’Ast, al comune di Ascoli e infine a Palazzo Raffaello. A farsi portavoce della richiesta è Aurora Bottiglieri, già presidente di commissione poi dimessasi per mancanza di condivisione dei contenuti. "Nella commissione sanità del 4 settembre – afferma - il presidente della stessa aveva detto che avrebbe convocato a breve la commissione, dove avrebbe esposto il documento sanità proposto ai sindaci dell’ex Ambito Territoriale 21. Da allora, però, ancora non c’è stata nessuna convocazione nonostante ci siano stati due incontri con i sindaci in data 14 e 25 settembre. Ricordiamo che le commissioni possono, per l’adempimento dei loro compiti, chiedere chiarimenti e informazioni a notizie ed a atti e documenti di ufficio al sindaco e agli assessori di riferimento". Per questo motivo la consigliera di opposizione chiede che venga convocata la commissione sanità, invitando "il sindaco Antonio Spazzafumo, massima autorità sanitaria del comune, ad esporre il documento elaborato dal tavolo ristretto della maggioranza e proposto ai sindaci, argomento di massimo interesse locale". Lo scopo è venire a conoscenza delle eventuali correzioni o integrazioni rilevate dai sindaci, affinché tutti i consiglieri vengano messi a conoscenza delle decisioni prese in merito dalla maggioranza e, contestualmente, esprimano il loro parere.