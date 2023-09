Nuovo ospedale, la politica litiga

Qual è la posizione di San Benedetto sulla riforma della sanità nel Piceno? La posizione ufficiale non è ancora emersa, ed anzi in commissione sanità vanno in scena nuove, durissime polemiche fra maggioranza e minoranza, con la seconda che sostanzialmente non approva l’indirizzo dato dal presidente Umberto Pasquali: questo, va ricordato, prevede la realizzazione di un ospedale di primo livello su due plessi. Il tutto si dovrebbe tradurre in un documento da stendere, secondo le intenzioni di Pasquali, all’interno di una sottocommissione a cui erano stati invitati membri della maggioranza e della minoranza: l’opposizione, però, non si è presentata. Ieri pomeriggio, in Auditorium, Annalisa Marchegiani ha fatto notare che la sottocommissione sanità avrebbe dovuto redigere un documento di controdeduzioni al Piano sociosanitario licenziato dalla regione Marche, e Luciana Barlocci ha ribadito che si sarebbero dovuti proporre degli emendamenti alla legge regionale. "L’8 giugno, appena insediatomi da presidente, ho stabilito il percorso – replica Pasquali – secondo cui è necessario porre fine alle discussioni con Ascoli e vedere se si può fare un ospedale di primo livello su due plessi. Perciò ho invitato maggioranza minoranza per tracciare questa suddivisione. Vi volevo in questo gruppo ma non avete voluto partecipare. E oggi venite a chiedere la bozza del progetto? Noi non nascondiamo nulla, la trasparenza è massima". "La dottoressa Bottiglieri – ha risposto Marchegiani – da presidente di commissione si era battuta per la condivisione dei contenuti con i sindaci, lei invece fa un’azione muscolare di nessun rilievo, sconfessando anche l’orientamento dichiarato dal sindaco Spazzafumo". La consigliera viene supportata da Giorgio De Vecchis: "Una sottocommissione non ha nessuna valenza: se non è partecipata non conta nulla. Qui mi pare che conti solo il pensiero di Pasquali. Ma l’ospedale su più plessi da quale norma di legge è previsto? È un’evidente forzatura: Pasquali non si azzardi a presentare alcun documento a nome del consiglio comunale". Pasquali ha ribadito che al momento esisterebbe solo una bozza, mentre il documento vero e proprio ci sarà quando terminerà l’iter voluto dallo stesso Pasquali: "Quello che è successo ad Ancona, dove si è fatto un ospedale su tre plessi (Senigallia, Jesi e Fabriano) può ripetersi per quello che vogliamo fare nel Piceno". La risposta di De Vecchis non si è fatta attendere: "E’ un esempio che non regge, è solo un modo per giustificare quanto si è realizzato a nord". Amara, la conclusione dell’ex sindaco Pasqualino Piunti: "Pasquali sta ricoprendo in modo sbagliato il suo ruolo. La sostanza è che, dopo due anni, a questa città diciamo che ci sono divisioni interne, senza che questa commissione abbia prodotto nulla. Si era partiti da una mozione votata all’unanimità nel 2019, e i risultati oggi sono questi".

Giuseppe Di Marco