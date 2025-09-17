"Nuovo ospedale, per ora soltanto annunci"

Ospedale nuovo, vecchie diatribe. ‘Same old story’ direbbe qualcuno, a leggere le argomentazioni di chi difende l’operato della regione e di chi, al contrario, le contesta punto per punto. La sanità, come testimoniano le parole di Avs veicolate da Paolo Canducci e Giorgio Mancini, resta il tema caldo delle prossime elezioni. È noto che la scorsa settimana Palazzo Raffaello abbia dato il via alla gara per l’affidamento del progetto di architettura e ingegneria legato alla realizzazione del nosocomio di San Benedetto. La scadenza per la presentazione delle offerte è fissata al 27 ottobre 2025. Avs replica ai "roboanti annunci dei candidati consiglieri regionali della destra locale, i quali – scrive – promettono l’inizio dei lavori del nuovo ospedale di San Benedetto, dimenticandosi di specificare che in cinque anni sono riusciti sul filo di lana solo a finanziare la progettazione (ben 7 milioni) e non la realizzazione. Cosa ha impedito alla destra al governo di progettare l’ospedale negli anni scorsi e così finanziare in corso di mandato anche la realizzazione? La progettazione non garantisce in alcun modo la realizzazione, i cassetti degli enti pubblici sono pieni di bei progetti. Solo il finanziamento dell’opera e l’appalto dei lavori è garanzia di raggiungimento dell’obiettivo".

Il gruppo di centrosinistra si concentra sulle somme da mettere nell’edificazione della struttura: "La serietà impone a chi governa e vuole continuare a farlo di indicare se ci sono le risorse o, in caso contrario, dove e quando verranno reperite le risorse necessarie per realizzare l’ospedale nuovo. In cinque anni nemmeno un centesimo è stato investito dalla regione – proseguono - per il nostro ospedale, con la scusa che si sarebbe realizzato il nuovo (mai realizzato e mai finanziato). Intanto però le liste di attesa aumentano vertiginosamente, il 10% della popolazione marchigiana rinuncia alle cure, la sanità privata è sempre più presente, il personale sanitario è carente e costretto a turni massacranti, le tecnologie non vengono rinnovate e i lavori di riqualificazione di reparti vengono puntualmente rinviati". Alleanza Verdi Sinistra tira in ballo la riforma dei soggetti giuridici in ambito sanità, dall’abolizione dell’Asur alla creazione delle Ast. Secondo lo stesso punto di vista, ciò avrebbe portato a un risultato: "La decuplicazione dei dirigenti amministrativi, che però non ha portato alcun beneficio al servizio. Manca il personale sanitario ma i dirigenti abbondano".

Giuseppe Di Marco