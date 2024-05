Nuovo ospedale, presto il bando

Il bando di progettazione per i lavori del nuovo ospedale sarà emanato prima dell’estate. È quanto intende fare la regione Marche sull’iniziativa che ha deciso di portare avanti a San Benedetto, ovvero costruire un nosocomio "di primo livello spalmato su due plessi" nel quartiere Ragnola. Palazzo Raffaello, in tal senso, ha ricevuto dall’Ast il layout della struttura, ovvero l’elenco di reparti, servizi e posti letto che il ‘contenitore’ dovrebbe ospitare.

Entro poche settimane, quindi, verrà convocata una conferenza dei servizi per definire la configurazione finale, per poi procedere con l’avviso pubblico. La notizia è emersa a margine dell’incontro voluto dal gotha marchigiano di Fratelli d’Italia, e svoltosi pochi giorni fa all’hotel Calabresi per esporre la riforma sanitaria che i meloniani hanno deciso di operare. Il contenuto del futuro ospedale è ancora riservato, ma la procedura, che ha già subito non pochi ritardi, dovrebbe vedere la luce entro giugno. La Medicina d’urgenza e il Pronto soccorso, intanto, sono ancora in attesa di ricevere buone nuove per affrontare la bella stagione. Stagione che è bella per tutti tranne che per l’area critica del ‘Madonna del Soccorso’, visto che i posti letto della Murg sono stati temporaneamente ridotti da 13 a 8 unità. Forte anche il bisogno di personale: ci sarà sicuramente, in tal senso, l’avviso per specialisti che si occuperanno dei codici minori, ma serve soprattutto una soluzione per le situazioni più gravi, visto che al Pronto soccorso ci sono quotidianamente dai 5 ai 7 pazienti in boarding e dato che, con l’arrivo dell’estate, questo contesto non potrà che peggiorare. A protestare, per le condizioni della sanità costiera, è ancora una colta Cittadinanza Attiva: "I cittadini del Piceno e oltre confine non possono attendere la buona sanità in relazione ai tempi della politica – scrivono i referenti - Soprattutto quando parliamo di organizzazione e strategia sanitaria, sempre più in ritardo rispetto gli atavici problemi. Se la sanità pubblica non possiede la capacità di rimuovere gli ostacoli interni aziendali, tutto ciò rappresenta un imperdonabile fallimento. Gestione dei Pronto soccorso, qualità assistenziale, gestione diretta del personale da parte dirigenziale, diritti dei lavoratori e diritti dei cittadini, liste di attesa, qualità dei professionisti, ottenimento di uguali livelli assistenziali tra il ‘Mazzoni’ e il ‘Madonna del Soccorso’ rappresentano solo alcune piccole indicazioni base senza le quali la sanità pubblica sarà costretta a abdicare alle sue reali potenzialità".

