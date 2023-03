Nuovo parcheggio alla stazione, i lavori inizieranno a maggio

Cominceranno la prima settimana di maggio, i lavori di realizzazione del nuovo parcheggio della stazione centrale. È quanto emerge dall’ultimo confronto fra l’assessore all’urbanistica Bruno Gabrielli e i referenti di Metropark, nel corso del quale è stato assicurato che, nonostante l’apertura del cantiere debba slittare di qualche settimana, l’intervento verrà comunque completato entro fine luglio. Intanto, il comune si sta adoperando per permettere il passaggio dalle proprie auto alla stazione senza intralciare il traffico cittadino: l’amministrazione infatti sta studiando un sistema di navette che dovrebbero portare dallo scalo centrale ad un parcheggio temporaneo e viceversa. Intanto, però, la società del Gruppo Ferrovie dello Stato conferma il progetto presentato mesi fa al vertice di Viale De Gasperi. Vale la pena ricordare che l’elaborato prevede la conversione dell’intera superficie, che si estende per 4.700 metri quadri, in un parcheggio scambiatore.

All’ingresso, il doppio senso di marcia verrà delineato da uno spartitraffico centrale: sul lato est – a destra – troveranno posto i 4 parcheggi per disabili, mentre ad ovest – sinistra – verranno realizzati 2 locker per il ritiro di pacchi. A destra, dopo i posteggi gialli, ci sarà quindi il percorso per portatori di handicap e, più avanti, una pensilina fotovoltaica per veicoli elettrici, provvista di colonnine e spazio per 8 posteggi dedicati. Sulla sinistra, oltre i locker, si situeranno 11 posti auto riservati, divisi fra Rete Ferroviaria Italiana e Polfer. Da questo punto comincerà il parcheggio vero e proprio: sempre ad ovest si posizioneranno 6 parcheggi per il car sharing e, da lì in avanti, due file di posteggi, per un totale di 147 stalli a pagamento. L’area quindi verrà gestita, come deciso da Fs, dalla società controllata Metropark: sarà lei ad incassarne gli introiti a differenza di quanto avvenuto in passato, quando il parcheggio era gestito dalla Multiservizi. Adesso, però, sorge un problema: come consentire alle auto di sostare nelle vicinanze dello scalo per andare a prendere amici e parenti? L’assessore Gabrielli, in tal senso, ha intenzione di proporre al direttore Start Alfredo Fratalocchi di utilizzare l’area parcheggio a sud dell’ex fabbrica Sgattoni come terminal temporaneo di alcuni bus navetta che farebbero la spola dalla superficie alla stazione. "Questo lavoro è troppo importante per la città – conclude Gabrielli – e durante il cantiere garantiremo la massima attenzione alle esigenze del cittadino".

Giuseppe Di Marco