Nuovo parco a Sambuco: "Polmone verde per tutti"

A Sambuco di Castel di Lama sta per essere realizzato un nuovo parco per il benessere di tutti. "Sono partiti i lavori per la realizzazione del parco di Sambuco – ha detto l’assessore ai lavori pubblici Marco Mattoni –, un’area di circa 2.000 metri, che unirà la parte vecchia della frazione alla nuova urbanizzazione. Un polmone verde a servizio di tutta la comunità. I lavori sono stati finanziati grazie ai fondi del Pnrr, si tratta di 100mila euro, che verranno utilizzati per realizzare l’area e per arredarla, l’opera sarà realizzata dalla ditta Eco Services. I parchi hanno un ruolo determinante, sono ottimi elementi per condurre uno stile di vita sano e spensierato e per Castel di Lama, che sta acquisendo un profilo sempre più di città, sono fondamentali. Miriamo ad una rigenerazione urbana, che ha come principale obiettivo il benessere della comunità. Questo luogo infatti l’abbiamo previsto non solo per i bambini, ma anche per tutta la comunità, vicino abbiamo previsto anche 5 orti, 5 spazi che verranno affidati ai cittadini lamensi, l’area può contare anche sulla presenza di un pozzo. Stiamo lavorando per un progetto di valorizzazione, sull’area saranno impiantate molte specie arbore di grande valore, prevediamo vialetti, scalette e giochi, insomma un luogo rigenerante, un polmone verde a disposizione della comunità. In questi giorni – prosegue l’assessore Mattoni – abbiamo appaltato tutti i lavori finanziati con il Pnrr. Lunedì prossimo partiranno i lavori di asfaltatura di via Genova, che proseguiranno fino a Contrada Valentino, asfaltiamo anche via Adige, via Europa e via Arno. Presto partiranno anche gli interventi per completare lo storico viale di Piattoni. I lavori da anni sono rimasti a metà, adesso proseguirà".

Maria Grazia Lappa