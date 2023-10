Nuovo parco avventura:: "Per i lavori cemento al posto del verde"

La delocalizzazione del campetto polivalente e la riconversione di un’area verde a parco avventura. Sono questi i lavori promossi dal Comune di Montemonaco, grazie alle risorse ottenute tramite il Pnrr. Ma non tutti i cittadini sono d’accordo: "In quella zona c’è un orto botanico, nel parco vicino al museo della Sibilla, ed è un peccato che venga sacrificata il verde per lo svolgimento di questi lavori – spiega una lettrice, che si è rivolta al Carlino –. Già qualche anno fa erano stati abbattuti degli alberi, in quanto ritenuti pericolanti. Sono dispiaciuta nel vedere che si rinuncia sempre di più alle zone verdi preferendo il cemento". Il progetto, comunque, è stato promosso dal Comune e prevede anche il completamento di via Vicolo degli Orti e la sistemazione del parco di Villa Curi.