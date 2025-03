Nuovo piano della mobilità: "Obiettivo sostenibilità"

La sala De Carolis e Ferri di Palazzo Arengo, ha ospitato la presentazione del Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile del Comune di Ascoli, strumento strategico che andrà a integrare la pianificazione esistente per migliorare la mobilità e la qualità della vita cittadina. Hanno partecipato il sindaco Marco Fioravanti, l’assessore con delega alla mobilità sostenibile Attilio Lattanzi, l’assessore all’urbanistica Gianni Silvestri, i dirigenti comunali Maurizio Piccioni e Patrizia Celani, Laura Montioni e Matteo Scamporrino di TPS Pro. "Il Piano urbano della mobilità sostenibile – ha dichiarato il Sindaco Marco Fioravanti – servirà a migliorare la mobilità e la qualità della vita, tenendo conto di tutti i modi di trasporto e promuovendo la sostenibilità. Si tratta di uno strumento introdotto a livello comunitario con l’obiettivo di sviluppare un nuovo concetto di piano capace di affrontare le sfide e i problemi connessi al trasporto nelle aree urbane in maniera più sostenibile e integrata, con lo scopo di orientare le politiche di mobilità cittadine per i prossimi 10 anni". L’assessore Attilio Lattanzi ha poi aggiunto: "Il Pums di Ascoli, vuole riportare al centro del sistema di mobilità la persona, recuperando spazio pubblico e migliorando la qualità della vita. La missione è quindi quella di realizzare un sistema di mobilità integrato, che risponda alle esigenze degli spostamenti quotidiani della cittadinanza e che incentivi il turismo. Un Pums per una mobilità condivisa. Fondamentale è l’apporto della cittadinanza, che sarà chiamata a esprimersi in più momenti, sugli obiettivi e sulle azioni proposte". Sono previsti in questo senso tre incontri nella formula AperiPums: parlare con l’amministrazione, nelle vesti del sindaco o degli assessori, sui temi della mobilità: domenica 30 marzo alle 11.30 al ‘Little Bar’ di Monticelli, sabato 5 aprile sempre alle 11.30 al Bar Royal e infine domenica 27 aprile stessa ora al Bar Sestili. Intenzione dell’Amministrazione è quella di ampliare e sviluppare la rete di piste ciclabili, incentivando al tempo stesso l’utilizzo della bicicletta e di mezzi ecosostenibili nell’ottica di rendere città e cittadini sempre più rispettosi dell’ambiente circostante. L’uso della bicicletta e dei mezzi ecosostenibili, verrà incentivato anche attraverso il posizionamento di colonnine di ricarica per mezzi elettrici in varie zone del territorio nonché con l’attivazione di politiche di promozione del benessere e della qualità della vita.

Valerio Rosa