Nuovo piano di protezione civile: in programma cinque incontri

I cittadini di Cupra Marittima sono stati invitati a partecipare agli incontri che l’amministrazione comunale ha promosso per momenti di ascolto e di confronto. Si tratta di 5 incontri, divisi per quartiere, che si terranno tutti nella sala del consiglio comunale, con inizio alle ore 21,30. Durante gli incontri saranno presentati i contenuti essenziali del Piano di Protezione civile. Il primo appuntamento ci sarà giovedì 7 con il quartiere Castello di Marano; giovedì 14 sarà la volta del quartiere Contrada Civita, giovedì 21 sono invitati i residenti del quartiere Contrada Boccabianca; giovedì 28 sarà la volta del quartiere Castello di Sant’Andrea; giovedì 5 dicembre sono inviati i residenti del quartiere Contrada San Michele.

"Sono incontri molto importanti questi che abbiamo voluto programmare sia per avere un dialogo in più con i cittadini e sia per promuovere e condividere il nuovo piano di protezione civile comunale che stiamo approvando – afferma il sindaco Alessio Piersimoni –. Nei mesi scorsi abbiamo affidato l’incarico a degli ingegneri che hanno redatto il piano che prevede i modi di comportamento in caso di criticità, come vie di fuga e punti di raccolta per ogni zona del paese in caso di maremoto, terremoto, incendi ecc. Per ogni caso di emergenza è previsto un piano di sicurezza per i cittadini. Con questi incontri ne approfittiamo per andare a illustrare, per ciascun quartiere, cosa i cittadini devono fare. In caso di calamità ognuno deve sapere come comportarsi. Si tratta di un primo incontro e in seguito il Piano sarà approvato dal consiglio comunale e poi sarà postato sul sito del comune in modo che i cittadini possano consultarlo in ogni momento. Agli incontri ci saranno i progettisti e la protezione civile comunale che, tra l’altro, cerca nuovi volontari".

Marcello Iezzi