Nuovo piano regolatore, è scontro

Continua ad inasprirsi, il confronto fra maggioranza e opposizione sul futuro urbanistico della riviera. A pochi giorni dal consiglio comunale in cui la coalizione di governo ha approvato gli indirizzi per la redazione del nuovo piano regolatore, la minoranza torna all’attacco e contesta la delibera di giunta presentata nella commissione della scorsa settimana. Un atto considerato vuoto, non originale e anche ambiguo sulle modalità con cui lo sviluppo di San Benedetto dovrebbe attuarsi. L’atto approvato in assise non prende decisioni specifiche, ma si limita a porre gli indirizzi per stendere il futuro prg. "Questa è una delibera scopiazzata – commenta Annalisa Marchegiani – figlia di vari pellegrinaggi al comune di Fano, che però non hanno prodotto il miracolo sperato. Voglio ricordare che la nuova proposta di legge regionale in ambito urbanistico prevede diverse procedure di redazione dei piani regolatori: insomma, ci vorrà tanto tempo. In tal senso, il sindaco condivide ciò che ha detto Anci Marche? Una delle criticità rilevate riguarda il percorso da seguire per arrivare al prg, piuttosto lungo e complicato. Percorso che poi porterà ad un piano obsoleto. Io credo che se si inizia un percorso, si deve essere nella condizione di concluderlo: qui, invece, la maggioranza è in bilico".

C’è invece chi punta a mettere dei paletti ai volumi che possono essere realizzati con licenza edilizia. "In 25 anni di consiglio comunale – aggiunge Giorgio De Vecchis – è la prima volta che mi trovo davanti ad una delibera che non rispetta il buon andamento della macchina. L’urbanistica è materia del consiglio: la giunta ha competenze residuali. Siamo di fronte allo scadimento più totale dell’etica politica. Invece di approvare un atto del genere, si sarebbe potuto fare una variante generale alle norme tecniche vigenti. Una in cui, magari, si dica che il piano casa non si fa più". L’atto, infine, potrebbe dare campo libero all’approvazione di future – o attuali – varianti. "Qui si parla di indirizzi – conclude Paolo Canducci - ma su quali parti della città si concentrano gli indirizzi di questa amministrazione? Sul centro? Su Porto d’Ascoli? Oppure sulle lottizzazioni che non si riescono a chiudere da anni? Nella delibera non c’è scritto. E poi, la delibera parla di urbanistica ‘concertata’, della necessità di fare interventi certi e rapidi. Quindi cosa si vogliono fare, delle varianti? Qui non si ha il coraggio di dire cosa si vuole realmente fare". A dichiararsi contrari alla delibera sono stati, infine, anche Luciana Barlocci, Simone De Vecchis e Aurora Bottiglieri.

Giuseppe Di Marco