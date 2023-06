Nuovo piano sanitario, l’ex Piunti: "Basta divisioni, lavoriamo insieme"

Solo divisioni, in riviera, sul tema sanità: le previsioni contenute nel nuovo Piano sociosanitario incendiano il dibattito in commissione, dove alcuni giorni fa maggioranza e opposizione hanno inscenato l’ennesima spaccatura. A proporre l’armistizio fra le parti e cercare una soluzione condivisa è l’ex sindaco Pasqualino Piunti, che ribadisce l’importanza del gruppo ristretto in seno alla stessa commissione, per stendere un documento con tutte le criticità del servizio sanitario a San Benedetto. "La sottocommissione è fondamentale. Ne chiedo la costituzione da un anno e mezzo, sin da quando ho messo a disposizione la mia esperienza di sindaco per dare una mano sulla sanità. Un tema, quest’ultimo, attorno al quale ho combattuto dure battaglie, come quella dell’ospedale di vallata, che venne ricusato grazie all’azione unanime e coordinata di tutte le anime politiche sambenedettesi, riunitesi sotto la mozione del 2019. E va anche ricordato il ritorno dei reparti in riviera, in era Covid, attraverso un costante pungolo in regione. Adesso, per far comprendere le esigenze del nostro territorio, serve un segnale politico forte e in questo caso ha perfettamente ragione Giorgio De Vecchis: a questa città manca un manico, e ciò è tanto più evidente se si considera quante volte Spazzafumo, che ha la delega alla sanità, è venuto in commissione. E i sindaci dell’Ambito 21 quante volte sono stati convocati? E il comitato ‘Salviamo il Madonna del Soccorso’? La regione ha promesso un ospedale di primo livello a San Benedetto, e si è dimostrata aperta al confronto: lo stesso consigliere Assenti ha messo in chiaro che il Piano sociosanitario è aperto a controdeduzioni, quindi dobbiamo sfruttare al massimo questa occasione di confronto e stilare un documento condiviso con tutti".