Nuovo polo scolastico, conferenza dei servizi per avere l’ok

Convocata per i primi giorni di agosto la Conferenza dei servizi che dovrà dare l’ok al nuovo polo scolastico di Cupra. Si tratta di un progetto complesso e modernissimo, realizzato dallo studio Ds Partners di Milano che, secondo i nuovi calcoli, dovrebbe costare 6 milioni e 200 mila euro, fondi ottenuti attraverso vari finanziamenti e in particolare dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione. I membri della Conferenza dei Servizi si riuniranno in videoconferenza per esprimere, ognuno per la propria competenza, il parere sul progetto. Si tratta di un passaggio decisivo per arrivare alla gara d’appalto integrato che potrebbe avvenire, salvo intoppi, già verso la fine dell’anno. Va ricordato che la nuova amministrazione Piersimoni, con i nuovi vertici dell’Ufficio Tecnico, diretto dall’architetto Luca Vagnoni, fin dai primi giorni di governo cittadino hanno abbandonato il vecchio progetto, troppo impattante e costoso, per percorrere una nuova strada che adesso a arrivata alle battute finali. Una scelta coraggiosa, una scommessa vinta, frutto di un lavoro costante degli Uffici interessati e della guida politica del paese, che hanno totalmente ribaltato la visione del polo scolastico.