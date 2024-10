Nuovo polo scolastico, lavori sugli impianti

Procedono i lavori per la realizzazione della nuova struttura scolastica per i bambini da 0-6 anni ad Offida. Proprio in questi giorni, infatti, si stanno completando gli impianti termici ed elettrici. La struttura del nuovo polo scolastico 0-6 è stata realizzata, adesso si stanno mettendo a punto gli impianti. La ditta che ha realizzato l’opera commissionata dal comune di Offida è la Subissati S.r.l, ditta vincitrice dell’appalto. Se la tabella di marcia non troverà problemi entro settembre del prossimo anno la scuola verrà aperta agli alunni del nido, della materna e della sezione primavera. Un’opera importante, strategica per il futuro della cittadina, rivolta ai giovanissimi di Offida. L’investimento complessivo è importante: ammonta infatti a quasi 5 milioni di euro, finanziati dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), e consegnerà alla comunità una scuola sicura rispondente ai valori di ecosostenibilità, modernità, impiantistica evoluta e progettato per l’integrazione educativa della didattica 0-6 anni.