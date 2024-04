Nuovo polo scolastico. Offida, bando per i lavori: domande entro il 17 maggio

Nuovo polo scolastico ad Offida: l’amministrazione comunale ha pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori. Offida è una città che cambia e si prepara ad accogliere un nuovo edificio scolastico che accorperà la scuola elementare e la scuola media. "Si tratta – ha spiegato il sindaco Luigi Massa – di un appalto finanziato con due diverse ordinanze del Commissario straordinario per la ricostruzione post sisma 2016, per la realizzazione di un complesso che raccoglierà tutte le classi della scuola primaria (tempo modulare e tempo pieno) e della scuola secondaria di primo grado di Offida". Considerato l’elevato valore complessivo dell’appalto, pari ad 6.348.193,03 euro, è stata indetta una gara europea a procedura aperta gestita dalla Centrale Unica di Committenza dell’Unione dei Comuni della Vallata del Tronto. L’appalto verrà aggiudicato all’operatore economico che presenterà entro 17 maggio l’offerta giudicata economicamente più vantaggiosa (miglior rapporto qualità prezzo) da una commissione di tecnici. L’area dove verrà realizzato il polo scolastico è quella di via della Repubblica, dove attualmente si trova la vecchia scuola primaria, che verrà demolita. Il nuovo polo sarà quindi realizzato in un luogo visibile dal centro storico di Offida, per cui sono stati attivati una serie di escamotage perché la nuova struttura non sia da impatto. Sono stati scelti volumi differenziati per adattare la struttura al pianoro e diminuirne l’impatto. Ogni volume corrisponde a una funzione e un livello di istruzione e avrà un ingresso dedicato. Attraverso il tunnel di collegamento tra scuola e palestra, si potrà godere di uno scorcio suggestivo di Offida. Gli spazi saranno molto ampi, sia all’interno sia all’esterno. L’impatto ambientale risulterà molto basso, grazie all’utilizzo di materiali specifici, così come l’efficienza energetica sarà garantita dalla produzione di energia dagli impianto solare e solare termico.

"Un altro importante risultato – conclude il sindaco Massa – che valorizza il nostro territorio e l’attenzione verso l’istruzione di qualità".

m.g.l.